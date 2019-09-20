Suudi Arabistan'da yetkililer, hasar gören tesisleri gazetecilere gezdirdi. Füze ve drone'la hedef alındığı belirtilen tesislerin onarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Tesislerin eski üretim seviyelerine bu ayın sonunda ulaşması planlanıyor.ABD ve Suudi Arabistan, saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor.



İran'dan olası misilleme saldırılarına karşı sert bir uyarı geldi. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı General Yahya Rahim Safevi, İran'a olası saldırıya Akdeniz, Kızıldeniz ve hint okyanusundan yanıt vereceğini söyledi.



Lübnan merkezli hizbullah örgütü de "iran'la savaşı aklınızdan geçirmeyin, çünkü sizi yokederler. Evleriniz ve ekonominiz cam kadar kırılgan. Tıpki birleşik arap emirliklerindeki camdan kentler gibi" dedi.



Hizbullah lideri hasan nasrallah, suudi arabistan ve birleşik arap emirliklerinin yeni savunma sistemleri almak yerine yemen'deki savaşı durdurmaları gerektiğini söyledi.



Kuveyt ise bölgede artan tansiyon nedeniyle limanlarındaki güvenlik önlemlerini artırdığını duyurdu.



iki petrol tesisine geçen haftasonu düzenlenen saldırıların ardından suudi arabistan'ın petrol üretimi yarı yarıya azalmıştı. Petrol fiyatları artmış küresel enerji tedariği aksamıştı.



