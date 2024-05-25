Polonya, Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeniden silahlanmaya gitmesini savunuyor

Polonya, Avrupa'nın uzun vadede yeniden silahlanması çağrısında bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski "Rusya'nın emperyal hırslarını yenmek için İngiltere'nin mümkün olan en yakın rolü oynayabileceği" uzun vadeli bir yeniden silahlanmanın gerekli olduğunu söyledi.



Sikorski ayrıca Avrupa Birliği (AB) yaptırımları ve 5 bin kişilik bir AB mekanize tugayı için oy çokluğu çağrısında bulundu.

Polonya'nın Ukraynalı asker kaçaklarının anavatanlarına dönmelerini teşvik edecek AB çapında bir planı desteklemeye hazır olduğunu söyledi.



İngiltere merkezli The Guardian gazetesine verdiği mülakatta Sikorski, Polonya'nın Ukrayna'nın Rusya içindeki askeri hedefleri vurma hakkını desteklediğini söyledi ve Batı'nın Ukrayna'yı desteklemek için yaptığı şeylerde kendisini sürekli sınırlamayı bırakması gerektiğini savundu.

ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'nın Rus topraklarında ABD silahlarını kullanmasına karşı çıkıyordu.



İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile ikili bir görüşme için Londra'da bulunan Polonyalı bakan, geçtiğimiz ekim ayında yapılan seçimlerde sağcı-milliyetçi Hukuk ve Adalet partisinin sekiz yıllık iktidarına son verilmesinin ardından Polonya'nın Avrupa dış politikasının ana akımına geri dönmesinde kritik bir figür oldu.