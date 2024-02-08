Polonya başbakanı ABD'li Cumhuriyetçilere ateş püskürdü

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD'de Cumhuriyetçilerin, Senato'daki sınır güvenliği ve Ukrayna yardımlarını içeren 118 milyar paketin kabul edilmesini engellemesine sert tepki gösterdi.



Cumhuriyetçiler dün, ABD-Meksika sınırının güvenliğiyle ilgili başlıklarda Demokratların sunduğu önerileri yeterli bulmamıştı.



Tasarı, Kiev'e 60 milyar dolarlık askeri yardım sağlayacaktı.

Sosyal medya hesabından bugün paylaşım yapan Tusk, "Sevgili Amerika'nın Cumhuriyetçi Senatörleri. Milyonlarcamıza özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı geri kazanmamızda yardımcı olan Ronald Reagan bugün mezarında ters dönüyor olmalı. Yazıklar olsun size" ifadelerini kullandı.



