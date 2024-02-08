Polonya başbakanı ABD'li Cumhuriyetçilere ateş püskürdü

Polonya Başbakanı Tusk, sınır güvenliği ve Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık askeri yardımı içeren tasarının, ABD Senatosu'ndan geçmesini engelleyen Cumhuriyetçileri sert eleştirdi. Tusk, "Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

Polonya başbakanı ABD'li Cumhuriyetçilere ateş püskürdü

Başbakanı Donald Tusk, 'de Cumhuriyetçilerin, Senato'daki sınır güvenliği ve yardımlarını içeren 118 milyar paketin kabul edilmesini engellemesine sert tepki gösterdi.

Cumhuriyetçiler dün, ABD-Meksika sınırının güvenliğiyle ilgili başlıklarda Demokratların sunduğu önerileri yeterli bulmamıştı.

Tasarı, Kiev'e 60 milyar dolarlık askeri yardım sağlayacaktı.

Sosyal medya hesabından bugün paylaşım yapan Tusk, "Sevgili Amerika'nın Cumhuriyetçi Senatörleri. Milyonlarcamıza özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı geri kazanmamızda yardımcı olan Ronald Reagan bugün mezarında ters dönüyor olmalı. Yazıklar olsun size" ifadelerini kullandı.


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