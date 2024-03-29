Polonya, Paris Olimpiyatları'na polis desteği gönderecek

Fransız hükümeti, olimpiyatların 26 Temmuz'da başlamasına sadece birkaç ay kala Moskova'da yaşanan silahlı saldırıların ardından ülkenin terör alarmı uyarısını en yüksek seviyeye çıkardı.



Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sosyal medya platformu X'te, "Polonya Silahlı Kuvvetleri, 2024 Yaz Olimpiyatlarının hazırlıklarını ve güvenliğini desteklemek için Fransa tarafından kurulan uluslararası koalisyona katılacak" açıklamasında bulundu.



Açıklamaya göre askerlerden oluşan ve aralarında arama köpeklerinin de bulunduğu bir özel görev gücü Paris'e gönderilecek.

Bu gücün asıl amacı, patlayıcıların tespiti ve terör olaylarına karşı mücadeleyle ilgili faaliyetleri üstlenmek olacak.



Duyuru, Fransa'nın Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard'ın Varşova'yı ziyaret ettiği gün yapıldı.



Polonyalı bir askeri sözcü, düzenleme ayrıntılarının üzerinde çalışıldığını ve daha sonraki bir tarihte açıklanacağını söyledi.

