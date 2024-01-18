Polonya'da bir nehir yatağında bin yıllık "Viking kılıcı" keşfedildi

Polonya'nın Wroclawek kentindeki Wisla Nehri'nde tarama çalışması yapan işçiler, çökeltiden çıkan "dikdörtgen, metal bir nesne" fark etti. Daha sonra gerçekleştirilen incelemelerde bu nesnenin mükemmel korunmuş bir Viking kılıcı olduğu ortaya çıktı.



Kılıç Torun'daki Nicolaus Copernicus Üniversitesi araştırmacılarına teslim edildi. Arkeologlar burada kılıcın röntgenini çekerek M.S. 950'den öncesine ait olduğunu belirledi.



Ayrıca kılıcın üstünde "Ulfberht" kelimesinin yazılı olduğu tespit edildi. Ulfberht kelimesi, eski Viking dilinde kurt anlamına gelen "Ulf" ile Eski Germen ve Sakson dillerinde ışık, parlak, parlayan anlamındaki "beraht"ın birleşiminden oluşmaktadır.



Polonya'da bu tür kılıçlardan yalnızca sekiz tane, Avrupa'nın geri kalanında ise yalnızca 170 tane bulunduğu biliniyor.



Ulfberht, dönemi için devrim niteliğinde yüksek teknolojiye sahipti ve şimdiye kadar yapılmış en büyük kılıçlardan biri olarak kabul ediliyor.



Ulfberht kılıçları güçleri, esneklikleri ve keskinlikleriyle biliniyordu ve Viking savaşçıları tarafından büyük değer görüyordu.



Norveç'te buna benzer 40'tan fazla kılıcın bulunmasının ardından son keşfin de Viking dönemine ait olduğu varsayılıyor.

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