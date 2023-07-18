Polonya'da uçak hangara düştü: 5 ölü, 8 yaralı

Polonya'da Cessna 208 tipi bir uçak, Varşova'ya 47 kilometre mesafedeki Chrcynno köyündeki hangarın üzerine düştü.



Kaza yerine 4 helikopter ve 10 ambulans sevk edildi.



Polis, kazada 3'ü uçakta ve 2'si hangarda olmak üzere 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve hangardaki 8 kişinin yaralandığını duyurdu.



13 KİŞİ HANGARA SIĞINMIŞTI Kaza öncesi 13 kişinin kötü hava koşullarından korunmak için hangara sığındığı bildirildi.



Yetkililer, kazanın muhtemel sebebinin kötü hava koşulları olduğu bilgisini paylaştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin