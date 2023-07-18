Polonya'da uçak hangara düştü: 5 ölü, 8 yaralı

Polonya'da Cessna 208 tipi bir uçak, Varşova'ya 47 kilometre mesafedeki Chrcynno köyündeki hangarın üzerine düştü.
Kaza yerine 4 helikopter ve 10 ambulans sevk edildi.
Polis, kazada 3'ü uçakta ve 2'si hangarda olmak üzere 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve hangardaki 8 kişinin yaralandığını duyurdu.
13 KİŞİ HANGARA SIĞINMIŞTI
Kaza öncesi 13 kişinin kötü hava koşullarından korunmak için hangara sığındığı bildirildi.
Yetkililer, kazanın muhtemel sebebinin kötü hava koşulları olduğu bilgisini paylaştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Polonya
- Dünya
- Uçak Kazası
- Uçak