Polonya'da uçak hangara düştü: 5 ölü, 8 yaralı

Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarında bir havaalanındaki hangara küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Polonya'da uçak hangara düştü: 5 ölü, 8 yaralı

'da Cessna 208 tipi bir , Varşova'ya 47 kilometre mesafedeki Chrcynno köyündeki hangarın üzerine düştü.

Kaza yerine 4 helikopter ve 10 ambulans sevk edildi.

Polis, kazada 3'ü uçakta ve 2'si hangarda olmak üzere 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve hangardaki 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Polonya'da uçak hangara düştü: 5 ölü, 8 yaralı - 1

13 KİŞİ HANGARA SIĞINMIŞTI

Kaza öncesi 13 kişinin kötü hava koşullarından korunmak için hangara sığındığı bildirildi.

Yetkililer, kazanın muhtemel sebebinin kötü hava koşulları olduğu bilgisini paylaştı.

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