Portekiz Meclisi'nden ötenazi kararı

Portekiz Meclisi, son 5 yıldır ülke gündeminde yer alan ötenazi hakkı ile ilgili yasayı 4. kez kabul etti.

Ötenazi yasasına iktidardaki Sosyalist Parti (PS) ile muhalefetteki Sol Blok, Özgür, Liberal Girişim ve İnsanlar-Hayvanlar-Doğa partileri destek verirken, yasanın referandumla çıkması gerektiğini savunan sağ görüşlü partiler karşı oy kullandı.

Muhafazakar görüşlü olduğu bilinen Cumhurbaşkanı De Sousa'nın, önüne 4. kez gelen ötenazi yasasını imzalaması ya da Anayasa Mahkemesine göndermesi gerekiyor.



Mecliste konuşan PS milletvekili İsabel Moreira, Cumhurbaşkanı'nın bu kez yasayı onaylaması için gerekli koşulların olduğunu söyledi.

PORTEKİZ'DE ÖTENAZİ NASIL UYGULANACAK?



Bir önceki metine göre yasadaki temel değişiklik, ötenazinin ancak hastanın tamamen fiziksel yetersizliği olduğu durumlarda uygulanabilmesine izin verilmesi oldu.



Yasa tasarısına göre, tıbbi yardımlı ölüm olarak tanımlanan ötenazi, kişinin kendi kaderini tayin etmesinde temel hak olarak belirtilerek, sadece ciddi ve tedavi edilemez hastalık ile ciddi yaralanma durumlarında acı çeken kişilere uygulanabilecek.



Ötenazi talep eden kişinin en az iki ay zorunlu psikolojik tedavi süreci izlemesi ve sonrasında yeniden onay vermesi gerekiyor.



Portekiz Meclisi, son 5 yıldır ülke gündeminde olan ve Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa tarafından üç kez veto edilen ötenazi hakkı ile ilgili yasa tasarısını dördüncü kez kabul etti.