Portekiz'de mahkumlara corona virüs affı

Portekiz meclisi, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek için yaklaşık 2 bin mahkumu kapsayacak af kararı aldı.



Sol görüşlü hükümetin sunduğu af ile ilgili yasa tasarısı, mecliste yapılan oylamada, sol ve komünist görüşlü siyasi partilerin "evet" oyuyla kabul edildi.



Yaklaşık 2 bin mahkumu kapsayan affın, "Covid-19 dolayısıyla cezaevlerinde aşırı risk altında bulunan mahkumlara yönelik insani gerekçelerle çıkarıldığı" bildirildi.



Mecliste yapılan diğer bir oylamada ise corona virüsle mücadele süresince, ekonomik olarak mağdur durumda olan ve faturalarını ödeyemeyen vatandaşların su ve elektriklerinin kesilmesine yasak getirildi.



Portekiz'de açıklanan son verilere göre, corona virüs nedeniyle ölüm sayısı 380, vaka sayısı da 13 bin 141 oldu.

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