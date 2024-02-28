Prens Harry İngiliz hükümetine açtığı davayı kaybetti: Güvenlik derecesi düşürüldü

İngiltere İçişleri Bakanlığı Şubat 2020 yılında Prens Harry'nin İngiltere'de bulunduğu sırada otomatik olarak polis koruması almayı bırakacağını açıklamıştı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Harry'nin polis koruması Londra'daki Yüksek Mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.



Kraliyet Ailesinin ve Halkın Şahsiyetlerinin Korunması Yürütme Komitesi'nin (Ravec), artık kraliyet ailesinin aktif bir üyesi olmaması nedeniyle "güvenlik derecesinin düşürülmesi" yönündeki kararının ardından İçişleri Bakanlığı'na karşı yasal işlem başlatmıştı

Prens Harry kararın ardından hükümete karşı Yüksek Mahkemede açtığı davayı kaybetti.



Harry'nin avukatları daha önce mahkemeye, kişisel güvenlik seviyesinin değiştirilmesi kararından sonra kendisine uygulanan muamelenin "yasadışı ve adaletsiz" olduğunu söylemişti.



Dava, İngiltere ziyaretleri sırasındaki güvenlik düzenlemeleriyle ilgili belirli zorlukları içeriyor.