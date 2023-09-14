Putin, Kim'in Kuzey Kore'ye davetini kabul etti

Daha sonra gerçekleştirilen birebir görüşmenin başında ise Kim, ikili ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki lider, karşılıklı stratejik ve taktik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi, egemenlik, kalkınma ve çıkarlar, bölge ve dünyada barış, güvenlik ve uluslararası adaletin savunulması konularını ele alırken, "askeri tehdit ve provokasyonlar ile insanlığın bağımsızlığı, ilerlemesi ve barışçıl yaşamını sekteye uğratmaya yönelik keyfi uygulamalara" karşı iş birliği yapma konusunda görüş birliğine vardı.



PUTİN, KİM'İN KUZEY KORE DAVETİNİ KABUL ETTİ

Gün sonunda Kim ve Kuzey Kore heyeti onuruna bir resepsiyon düzenleyen Putin, burada yaptığı konuşmada Pyongyang-Moskova ilişkilerinin süregeldiği gibi iş birliği ve iyi komşuluk ilişkileri temellerine dayandığını söyledi. Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik niyetini ifade etti.

Yaklaşık 4 yıl 5 aylık aranın ardından Rusya'yı ziyaret ederek Putin ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Kim ise, yeni dönemde Kuzey Kore-Rusya ilişkileri için Putin'le birlikte istikrarlı ve geleceğe yönelik geniş kapsamlı bir plan hazırlamak istediğini ifade etti. Ayrıca resepsiyon sonunda Kim, Putin'i uygun bir zamanda Kuzey Kore'yi ziyaret etmeye davet ederken, Putin'in daveti "memnuniyetle" kabul ettiği ifade edildi.