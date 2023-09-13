Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya geldi.

Putin'in üste karşıladığı Kim, yoğun programına rağmen kendisini Rusya'ya davet ettiği için Putin'e teşekkür etti.



Ziyaretin Kuzey Kore için önemli bir tarihte gerçekleştiğini belirten Putin, "Sizi gördüğüme çok sevindim. Bu önemli olaylar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü, Büyük Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü." ifadelerini kullandı.



Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini inceledi.



Putin ve Kim'in tesislerdeki incelemeleri esnasında Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk sunum yaptı.



Kim, Vostoçni Uzay Üssü'nün bulunduğu bölgeye özel tren ile geldi ve üsse arabayla geçti.



Uzay üssündeki incelemelerinin ardından iki ülkenin lideri, beraberlerindeki heyetlerin katılımıyla görüşmelere geçti.

MASADA SİLAH ANLAŞMASI MI VAR?



Ziyaret öncesi dünya kamuoyunda, Putin'in Kuzey Kore'den Ukrayna'da kullanılmak üzere silah temin etmek için bir araya geleceğine ve silah anlaşması yapılacağına yönelik haberler çıkmıştı.



Putin'e ''Silah tedariğine yönelik görüşecek misiniz?'' sorusu yöneltildi. Rusya lideri, bu soruyu "Tüm konuları görüşeceğiz." diyerek yanıtladı.

PUTİN'DEN ''UYDU YARDIMI'' AÇIKLAMASI



Putin ayrıca, Kuzey Kore'ye uydu üretiminde yardım edeceklerini söyledi.

''KUZEY KORE, PUTİN'İN TÜM KARARLARINI DESTEKLİYOR''



Kuzey Kore liderinin Putin'e, ''Rusya'yla ilişkiler ülkemiz için çok önemli. Eminim emperyalizme karşı savaşta birlikte kalmaya devam edeceğiz. Kuzey Kore, Putin'in tüm kararlarını destekliyor.'' dediği öğrenildi.

KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV'DAN AÇIKLAMA

Görüşmeden önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a da benzer bir soru soru soruldu.

''HASSAS ALANLARDA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ''



Peskov "Ülkelerimiz kamuoyuna açıklanmaması gereken hassas alanlarda iş birliği içinde.'' yanıtı verdi.



Böylelikle hem Peskov hem de Putin, Kuzey Kore'yle yapılacak bir silah anlaşmasını yalanlamamış oldu.



Uzmanlar, Rusya'nın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Kuzey Kore'den alacağı silahların sahada büyük farklar yaratmayacağını söylüyor.



İki lider en son 2019'da yine Rusya'da Vladivostok şehrinde bir araya gelmişti.