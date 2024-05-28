Putin: Ukrayna hazırsa barış görüşmelerine geri dönsün

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin, bugün yaptığı açıklamada, Batı'nın, Ukrayna'nın komşu Rus bölgesi Belgorod'u vurmasına izin vermemesi yönündeki uyarılarını göz ardı ederek, Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov bölgesine yönelik son saldırısını provoke ettiğini söyledi.



Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı silahlarla Rus topraklarına saldırmanın ancak Batılı ülkelerden uzmanların yardımıyla mümkün olduğunu söyleyen Putin, bunun ciddi sonuçlara yol açabileceğini de belirtti.

Rus lider, "Ukrayna'da uygun gördüğümüz şekilde operasyonlara devam edeceğiz" diye konuştu.

Rusya'nın İsviçre'dedüzenlenecek Ukrayna barış konferansına olası katılımına ilişkin ise "Barış görüşmelerini hiçbir zaman reddetmedik. Ukrayna reddetti. Ancak hazırlarsa görüşmelere geri dönsünler" dedi.

"Anlaşmak istemiyorlar ama savaş alanındaki durumu değiştirmeye çalışıyorlar" diye ekleyen Putin, "Bu durumda daha fazla Ukraynalı kayıp olacak" uyarısında bulundu.

TALİBAN'I TANIMA KARARI

Putin, Rusya'nın, Taliban'ı Afganistan'da meşru bir otorite olarak tanıması ve Rusya'nın terör örgütleri listesinden çıkarmasına ilişkin de açıklama yaptı. Putin, "Rusya'nın Afganistan'ın görüşlerini dikkate alması ve ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini" söyledi.