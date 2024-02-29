Putin ulusa seslendi: NATO ülkelerine "nükleer savaş" uyarısı

Devlet televizyonunun yayınladığı habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentonun her iki kanadından Rus milletvekillerine yönelik yıllık ulusa sesleniş konuşmasına başladı.



Rusya'da başkanlık seçimlerinin yapılmasına yaklaşık iki hafta kala konuşan Putin, Rusların mutlak çoğunlunun, Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyonu" desteklediğini söyledi.

Kimsenin Rusya'nın iç işlerine karışmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Putin, "Batı, Rusya'yı içeriden zayıflatmaya çalışıyor" dedi.

Putin, konuşmasının devamında, "Ordumuzun Ukrayna'da insiyatifi var, yeni bölgeleri özgürleştiriyor. Çatışmayı sona erdi̇rmek, özel askeri̇ operasyon görevleri̇ni̇ çözmek i̇çi̇n her şeyi̇ yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ABD İLE DİYALOGA HAZIRIZ"

Rusya'nın stratejik istikrar konusunda ABD ile diyaloga hazır olduğunu söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda Rusya'yı stratejik olarak yenilgiye uğratmaya hazır. ABD'nin eylemleri Avrupa güvenliğini etkili bir şekilde parçaladı" diye konuştu.

"İŞGALCİLERİ VURACAK SİLAHIMIZ VAR"

Rus lider, NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması tartışması hakkında ise şunları söyledi: "İşgalciler için sonuçlar daha trajik olacak, topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız var. Nükleer çatışma tehlikesi olduğunu anlamıyorlar mı?"

"Stratejik nükleer kuvvetlerin tam hazır durumda" olduğunu ifade eden Putin, yeni hipersonik silahların da konuşlandırıldığını ve test edildiğini duyurdu.

Putin, şöyle devam etti: "Güçlü bir Rusya olmadan sağlam bir küresel düzen mümkün değildir. Arap ülkeleri ve Latin Amerika ile bağları güçlendirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz."

Putin ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımıyla bağlantılı olarak "batı yönündeki askeri grupları güçlendirme" planlarını açıkladı.

"RUSYA DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİNDEN OLACAK"

Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuşmasında ekonomiye de değindi.

Rusya'nın ekonomisinin yakında dünyanın en iyi ekonomileri arasında yer alacağını söyleyen Putin, ülkesinin alım gücü olarak dünyanın en büyük 4. ekonomisi olacağını belirtti.

Dünya üzerindeki güçlü iş adamlarını Rusya'da yatırım yapmaya çağırdı.



"Küçük ve orta boyutlu işletmelere yönelik vergiler düşürülmeli" dedi.