Putin ve Merkel Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Merkel ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.



Donbas bölgesine özel statünün verilmesini öngören yasaların oluşturulmasının önemine işaret edilen açıklamada, "İki lider, Ukrayna'nın doğusu krizinin Minsk anlaşmaları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Rusya, Ukrayna ve AB arasındaki üçlü doğal gaz görüşmelerinin ele alındığı kaydedildi.



Suriye meselesinin de görüşüldüğü belirtilen açıklamada, "Görüşmede, sığınmacıların Suriye'ye dönmesi dahil olmak üzere, ülkedeki insani durumun çözülmesinin önemine işaret edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

