Putin'den Biden'a gözdağı: Bizim de elimizde var gerekirse karşılık veririz

Rusya-Ukrayna savaşı 17. ayında devam ederken Moskova'dan gelen haber dünyanın gündemine oturdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya misket bombası gönderdi. Kiev yönetimi misket bombalarının Perşmbe günü Ukrayna'ya ulaştığını duyurdu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa’nın elinde yeteri kadar mühimmat olmadığını, bu yüzden Ukrayna’ya misket bombası önerdiğini iddia etti.



ABD yönetiminin bir süre önce bu bombaları kullanmanın suç olduğu değerlendirmesi yaptığını hatırlatan Putin, bu konuya böyle bakılması gerektiğini belirtti.

Putin, "Onlar (ABD) bunu iyi bir yaşam için değil, genel olarak mühimmat eksikliği çektikleri için yapıyorlar." dedi.