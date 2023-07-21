Putin'den Polonya'ya uyarı: Stalin'in hediyesini hatırlatacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile online düzenlenen toplantıda konuştu.

''BATI SAVAŞ ALEVLERİNİ KÖRÜKLÜYOR''



Putin, Batılı ülkelerin çatışmada Ukrayna'yı destekleyerek "savaş alevlerini" körüklediğini belirterek "Ukrayna'ya tedarik edilen silahlar savaş alanında çok güzel yandı." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın savaşta on binlerce asker kaybettiğini de söyledi.



''POLONYA'YA HATIRLATACAĞIZ''

Polonya yönetimini de hedef alan Putin, "Polonya'nın batısı Stalin'in ülkeye hediyesidir. Polonya bunu unuttu. Onlara hatırlatacağız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın "yem" olması için Polonyalı ve Litvanyalı savaşçıları Ukrayna'ya göndermeyi planladığını savundu.



''BELARUS'A SALDIRI RUSYA'YA YAPILMIŞ OLARAK KABUL EDİLECEK'

Putin, Belarus'a yönelik herhangi bir saldırıyı ise Rusya'ya yapılmış olarak kabul edecekleri konusunda uyardı, Belarus'u saldırılardan korumak için ''her yolu'' kullanacaklarını vurguladı.

POLONYA ASKERİ BİRLİKLERİNİ BELARUS SINIRINA KAYDIRACAK

Öte yandan Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi Yetkilisi Zbigniew Hoffmann, Polonya haber ajansı PAP'a yaptığı açıklamada, Wagner varlığının oluşturduğu tehditleri değerlendiren Savunma Bakanlığının, askerleri Belarus sınırına kaydırma kararı aldığını bildirdi.



Belarus Savunma Bakanlığı, Polonya sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Brest kentinde özel kuvvetler biriminin Wagner temsilcilerince eğitildiğini açıklamıştı.



BELARUS, WAGNER GRUBUNA ÜLKEYE YERLEŞMESİ ÖNERİSİNDE BULUNMUŞTU



Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.



Prigojin'in Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.



Wagner'in kurucusu Prigojin, önceki gün paralı savaşçılarının Belarus topraklarına geldiğini bildirmişti.



Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirmişti.

