Putin'den Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelere gözdağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelere adeta gözdağı verdi. Putin, "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip" dedi.

Putin'den Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelere gözdağı

Devlet Başkanı , St. Petersburg'taki ekonomik forumda uluslararası ajansların editörlerinin sorularını yanıtladı. 

'da süren savaşa ilişkin Putin, "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip" dedi.

Putin, Gazze'deki son duruma ilişkin de açıklamalarda bulundu. 

"Gazze'deki durumu ABD'nin başarısızlığının sonucu olarak değerlendiriyoruz" diyen Putin, "Filistin Devleti kurulmadan bölgede barış olmaz" dedi.

Sözlerini sürdüren Putin, "Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" diye konuştu. 

Öte yandan Putin, "Erdoğan, İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmayı çözmeye çabalıyor" dedi.

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