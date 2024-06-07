Putin'in kazanamadığı savaş: "Yeterli Rus yok"

Rusya'daki nüfus sorunu, Ukrayna savaşında Kremlin'in elini zayıflatmaya devam ediyor. Hükümet istatistiklerine göre, 2023 yılında Rusya'da yaklaşık 1,26 milyon çocuk doğdu. Bu yirmi yılı aşkın sürenin en düşük rakamı. ABD'li ekonomister, Kremlin'in uyguladığı en başarılı nüfus programının doğum oranını artırmak değil, komşu bölgeleri ilhak etmek olduğunu savunuyor. Putin ise düşen doğum oranlarını artırmak ve ülkesinin nüfusunu dengelemek için aileleri ve çocukları desteklemeye yönelik tedbirlere 157 milyar dolar harcama sözü verdi...

Putin'in kazanamadığı savaş: "Yeterli Rus yok"

Rus lider kendisini Batı'ya karşı ekonomik, askeri ve kültürel alternatif sunan güçlü bir ülkeye liderlik eden küresel dengenin savunucusu olarak tanımlıyor.

Ancak Putin'in vizyonuna meydan okuyan bir şey var: 'nın nüfusu yıllardır azalıyor ve Ukrayna'daki savaş durumu daha da kötüleştirdi.

Batı'nın tahminlerine göre savaş alanında en az 150 bin Rus askeri öldü. Savaş başladıktan sonra yaklaşık bir milyon kişi ülkeden kaçtı.

20 YILIN EN DÜŞÜŞK DOĞUM ORANI

Hükümet istatistiklerine göre, 2023 yılında 'da yaklaşık 1,26 milyon çocuk doğdu. Bu yirmi yılı aşkın sürenin en düşük rakamı.

Putin, doğum oranını artırmanın ulusal bir öncelik olduğunu söyleyerek 2024 yılını “aile yılı” ilan etti ve üç çocuğu olanlara yönelik sübvansiyonu yürürlüğe koydu.

Rus lider, önümüzdeki altı yıl içinde aileleri ve çocukları desteklemeye yönelik tedbirlere 157 milyar dolara kadar harcama sözü verdi.

Putin'in kazanamadığı savaş: "Yeterli Rus yok" - 1

KREMLİN'İN EN BAŞARILI NÜFUS PROGRAMI: İLHAK

'nın nüfusunda son yıllarda yaşanan en büyük artış, ülkenin 2014 yılında Kırım'ı Ukrayna'dan alarak yaklaşık 2,4 milyon insanı nüfusa eklemesiyle gerçekleşti. , savaşta hak iddia ettiği Ukrayna topraklarını son nüfus sayımlarına dahil etmedi.

Washington'daki American Enterprise Institute'ta Rusya'nın demografisini inceleyen politik ekonomist Nicholas Eberstadt, "Kremlin'in uyguladığı en başarılı nüfus programı, doğum oranını artırmak değil, komşu bölgeleri ilhak etmek oldu" yorumunda bulundu.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, "Demografik sorun gerçekten de çok acil bir sorun. Doğum oranını artırmaya yönelik tedbirler hükümetin ve cumhurbaşkanının önceliğidir. Ülkenin kalkınma hedeflerinin çoğu öyle ya da böyle buna yöneliktir" diye yanıt verdi.

Putin'in kazanamadığı savaş: "Yeterli Rus yok" - 2

RUSYA'NIN TARİHİ NÜFUS SORUNU

2003 yılında 'nın ortalama yaşam süresi 1990'daki 69 yıldan 65 yıla düştü; bu, o dönemdeki pek çok Batılı ülkenin çok altındaydı.

Alkol alımını kısıtlayan politikalar ve sigara karşıtı kampanyalarla birlikte daha istikrarlı bir ekonomi, bu sürenin 2022'de yaklaşık 70 yıla kadar çıkmasına yardımcı oldu.

Bu rakam, Birleşmiş Milletler verilerine göre hala çoğu gelişmiş ülkenin altında. ABD'nin yaşam beklentisi yaklaşık 78 yıldı. Eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Estonya'nın yaşam beklentisi 79 yıldı.

COVID EN ÇOK RUS HALKINI ETKİLEDİ

Covid-19 salgını geldiğinde dünyanın en çok etkilenen ülkelerinden biriydi. Nisan 2020 ile Mart 2022 arasında 1,12 milyon kişi covid ve etkileri nedeniyle öldü.

Rusya'nın nüfusu ABD'nin yarısından az olmasına rağmen, bu ölü sayısı ABD'dekiyle hemen hemen aynıydı.

Putin'in kazanamadığı savaş: "Yeterli Rus yok" - 3

RUSYA NÜFUSUNU DENGELEYEMİYOR

Demograflar, birçok Batılı ülkeden farklı olarak 'nın, yaşlanan nüfusu ve azalan doğumları dengelemeye yetecek kadar çok sayıda göçmen çekmediğini söylüyor.

İşgalden bu yana Temmuz 2023 itibarıyla 920 bin kadar Rus vatandaşı ülkeyi terk etti.

"UMUTSUZLUK ÖLÜMLERİ"

Demograflar savaşın, alkole bağlı hastalıklar ve diğer nedenlerden kaynaklanan "umutsuzluk ölümleri" olarak adlandırılan ölümleri bir kez daha tetikleyebileceğinden endişe duyduklarını söylüyor.

İçki ve uyuşturucu 'da uzun zamandır bir sorun olmuştur. Putin, 2022'de televizyonda yayınlanan bir toplantıda Ukrayna'da ölen bir askerin annesine, savaşta ölmenin alkolizmden ölmekten daha onurlu olduğunu söyledi.

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