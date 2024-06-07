Putin'in kazanamadığı savaş: "Yeterli Rus yok"

Rus lider Vladimir Putin kendisini Batı'ya karşı ekonomik, askeri ve kültürel alternatif sunan güçlü bir ülkeye liderlik eden küresel dengenin savunucusu olarak tanımlıyor.



Ancak Putin'in vizyonuna meydan okuyan bir şey var: Rusya'nın nüfusu yıllardır azalıyor ve Ukrayna'daki savaş durumu daha da kötüleştirdi.



Batı'nın tahminlerine göre savaş alanında en az 150 bin Rus askeri öldü. Savaş başladıktan sonra yaklaşık bir milyon kişi ülkeden kaçtı.

20 YILIN EN DÜŞÜŞK DOĞUM ORANI



Hükümet istatistiklerine göre, 2023 yılında Rusya'da yaklaşık 1,26 milyon çocuk doğdu. Bu yirmi yılı aşkın sürenin en düşük rakamı.



Putin, doğum oranını artırmanın ulusal bir öncelik olduğunu söyleyerek 2024 yılını “aile yılı” ilan etti ve üç çocuğu olanlara yönelik sübvansiyonu yürürlüğe koydu.

Rus lider, önümüzdeki altı yıl içinde aileleri ve çocukları desteklemeye yönelik tedbirlere 157 milyar dolara kadar harcama sözü verdi.