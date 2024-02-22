Putin'le ilgili yeni iddia: Yeni aşkı "Barbie" lakaplı Ekaterina Mizulina

Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İngiliz basınına göre Putin 39 yaşındaki "Barbie" lakaplı Ekaterina Mizulina ile aşk yaşıyor.

Putin'le ilgili yeni iddia: Yeni aşkı "Barbie" lakaplı Ekaterina Mizulina

İngiliz basını Devlet Başkanı 'in eski jimnastikçi Alina Kabaeva ile ilişkisinin sona erdiği ve yeni bir ilişkiye başladığı iddia etti. 

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2014 yılında eşi Ludmila ile boşandıktan sonra eski olimpiyat sporcusu Alina Kabaeva ile ilişkisi olduğuna dair iddiaların ortaya atılmıştı. Vladimir Putin'in, şimdi de "Barbie" lakaplı Ekaterina Mizulina ile ilişkisi olduğu iddia edildi.

Putin'in 2 çocuk sahibi olduğu iddia edilen Kabaeva ile arasının son dönemde bozulduğu ve Rus liderin 39 yaşındaki Mizulina ile birlikte olduğuna dair gündeme geldi.

Putin'le ilgili yeni iddia: Yeni aşkı "Barbie" lakaplı Ekaterina Mizulina - 1

EKATERİNA MİZULİNA KİM?

Ekaterina Mizulina'nın Ukrayna karşıtı Rus senatör Yelena Mizulina'nın kız olduğu öğrenildi. Ayrıca genç kadının, bir dönem Rus yetkililerin Çince tercümanı olarak görev yaptığı biliniyor.

Putin'le ilgili yeni iddia: Yeni aşkı "Barbie" lakaplı Ekaterina Mizulina - 2

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