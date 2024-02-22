Putin'le ilgili yeni iddia: Yeni aşkı "Barbie" lakaplı Ekaterina Mizulina

İngiliz basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski jimnastikçi Alina Kabaeva ile ilişkisinin sona erdiği ve yeni bir ilişkiye başladığı iddia etti.



Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2014 yılında eşi Ludmila ile boşandıktan sonra eski olimpiyat sporcusu Alina Kabaeva ile ilişkisi olduğuna dair iddiaların ortaya atılmıştı. Vladimir Putin'in, şimdi de "Barbie" lakaplı Ekaterina Mizulina ile ilişkisi olduğu iddia edildi.



Putin'in 2 çocuk sahibi olduğu iddia edilen Kabaeva ile arasının son dönemde bozulduğu ve Rus liderin 39 yaşındaki Mizulina ile birlikte olduğuna dair haberler gündeme geldi.