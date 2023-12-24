Restoranlarda önce ekmek ve içecek gelmesinin nedeni size daha çok para harcatmak olabilir

Araştırmaya göre yemekten önce ekmek ve içecek servisi yapılmasının nedeni müşteriye daha çok yemek yedirmek olabilir. Amerikalı doktor Daniel Amen, yemek öncesi tüketilen yiyeceklerin beyni etkilediğini ve insanların dürtülerini kontrol etmesini zorlaştırdığını belirtti.
Hem ekmek hem de alkol tarzı içecekler beyne serotonin salgılayarak kendinizi daha mutlu ve sakin hissetmenizi sağlar. Bu ürünler sizi doyurabileceğinden teori mantığa aykırı gelebilir.
Ancak salgılanan serotonin sonunda düşüyor ve insanlar bu yüksek seviyeyi aramaya başlıyor. Bu nedenle daha çok sipariş vererek midelerini doldurmaya çalışıyor.
Amen sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, "Bir restorana gittiğinizde ilk yaptıkları şey masaya ekmek koyup size alkol isteyip istemediğinizi sormak oluyor çünkü ikisi de ön lobunuzdaki aktiviteyi düşürüyor." dedi.
Amen, "İkisi de daha fazla sipariş vermenizi ve restoranda daha fazla para harcamanızı sağlıyor." diye ekledi. Nörobilimcinin videosu 1,6 milyonun üzerinde görüntüleme aldı.
Ancak bu restoran sahiplerinin, şeflerin ve garsonların hazırladığı hain bir komplo değil. Bu sinir biliminin sunduğu bir teori.
Ekmek yemek kan şekerinizi hızla yükseltip sonra hızla düşürüyor. Böylece kendinizi daha aç hissetmenize ve daha fazla sipariş vermenize neden oluyor.
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