Restoranlarda önce ekmek ve içecek gelmesinin nedeni size daha çok para harcatmak olabilir

Amen sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, "Bir restorana gittiğinizde ilk yaptıkları şey masaya ekmek koyup size alkol isteyip istemediğinizi sormak oluyor çünkü ikisi de ön lobunuzdaki aktiviteyi düşürüyor." dedi.



Amen, "İkisi de daha fazla sipariş vermenizi ve restoranda daha fazla para harcamanızı sağlıyor." diye ekledi. Nörobilimcinin videosu 1,6 milyonun üzerinde görüntüleme aldı.



Ancak bu restoran sahiplerinin, şeflerin ve garsonların hazırladığı hain bir komplo değil. Bu sinir biliminin sunduğu bir teori.



Ekmek yemek kan şekerinizi hızla yükseltip sonra hızla düşürüyor. Böylece kendinizi daha aç hissetmenize ve daha fazla sipariş vermenize neden oluyor.

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