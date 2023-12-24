Yapay zeka siparişinizi alacak: Dünyanın ilk robot aşçılı restoranı açıldı

Kaliforniya'daki yeni yapay zeka donanımlı burger restoranının robot aşçısı Flippy'nin yapımcıları, yeni yemek mekanının "hem sipariş vermenin hem de her pişirme işleminin tamamen otomatikleştirildiği dünyanın ilk faaliyet gösteren restoranı" olacağını söyledi.



ÇALIŞANLARIN TAMAMI ROBOT



Tavukların ve patates kızartmasının derin yağda kızartılmasından sorumlu Flippy'ye ek olarak, bir "BurgerBot" arkadaşı da köfteleri kızartacak ve biyometrik ödeme sistemi "PopID" müşterilerin siparişlerini alacak.



Flippy, fast food sektöründeki ilk işini 2017 yılında almış ve eğitimin ardından "50 CaliBurger" restoranında hizmet vermişti. Yeni "CaliExpress by Flippy" restoranında ise robot, kendi türünden daha çok cihaz ile çalışma imkanı bulacak.



MİLYONLARCA İNSAN İŞSİZ KALABİLİR



Çok çeşitli fast food restoranları yapay zekayı çalışma hayatlarına entegre etmekle meşgulken eleştirmenler insani ve ekonomik maliyetler konusundaki endişelerini dile getirdi.



Uzmanlar, robotların ve bilgisayarların çoğu fast food çalışanlarının yerini alması nedeniyle önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde milyonlarca çalışanın işsiz kalabileceğini söylüyor.

Yapay zeka cevapladı: Nükleer bomba Dünya'yı meteor çarpmasından kurtarabilir mi? Haberi Görüntüle