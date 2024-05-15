Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıda yaralanmasının ardından birçok kişi Robert Fico hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Robert Fico kimdir? Slovakya Başbakanı Robert Fico kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?



ROBERT FİCO KİMDİR?



Robert Fico, 15 Eylül 1964 yılında dünyaya geldi. 4 Nisan 2012'den beri Slovakya Başbakanı olan Slovak politikacıdır. Daha önce 4 Temmuz 2006'dan 8 Temmuz 2010'a kadar Başbakanlık yapmıştı.



1999 yılından bu yana Yön-Sosyal Demokrasi (SMER-SD) partisinin lideridir. İlk olarak 1992'de (Çekoslovakya'da iken) Parlamento'ya seçildi ve daha sonra Avrupa Konseyi'ne atandı. 2006 parlamento seçimlerinde partisinin zaferi sonrasında ilk kabinesini kurdu.



Daha sonra muhalefetteyken, etkili bir şekilde muhalefetin lideri olarak parlamentoda yer aldı. Iveta Radičová'nın kabinesine karşı aleyhine güvenoyu vermesinden sonra, 2012 parlamento seçimlerinde SMER-SD'yi başkan seçtikleri bir zaferle Başbakan olarak yeniden seçildi, 83 sandalye kazandı ve Parlamentoda salt çoğunlukla bir hükûmet kurdu.



2013'te Fico, 2014 cumhurbaşkanı seçimlerine adaylığını resmen ilan etti ancak 29 Mart 2014'te ikinci tur oylamada Andrej Kiska'ya karşı yarışı kaybetti.

ROBERT FİCO'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

TASR haber ajansının bildirdiğine göre Slovakya Başbakanı Robert Fico bir hükümet toplantısının ardından açılan ateş sonucu yaralandı.



TA3 yayın kuruluşu da dört el ateş açıldığını, birinin başbakan Fico'nun karnına isabet ettiğini bildirdi.



Fico, yaralı halde hastaneye kaldırıldı.