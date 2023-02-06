ROSATOM: Akkuyu Nükleer Santrali'nde deprem nedeniyle hasar yok

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi ROSATOM, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali'nde, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,4'lük deprem nedeniyle hasar meydana gelmediğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Türkiye'de inşaat halinde bulunan nükleer enerji santralinde depremden sonra bir hasar meydana gelmedi" denildi.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ HAKKINDA

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin yapımı devam eden ilk nükleer enerji santrali olma özelliğine sahip. İdari olarak Mersin ilinin Gülnar ilçesine bağlı, en yakın yerleşim merkezi Büyükeceli beldesi olan sahada inşa ediliyor. Dört üniteden oluşacak olan santralin ilk ünitesi 2023'te faaliyete geçecek.

12 Mayıs 2010 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin (NGS) Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” imzalandı. Anlaşmaya istinaden Mersin Akkuyu Sahası’nda 4800 MW toplam kurulu güce sahip VVER 1200 tipi 4 reaktör kurulacak. 13 Aralık 2010 tarihinde Proje Şirketi (Akkuyu Nükleer A.Ş.) kurulmuş ve faaliyetlerine başladı. Akkuyu NGS Projesi, ülkemizde tek kalemde yapılan en büyük yatırımdır. Akkuyu NGS inşaatında yüzde 80’i Türk vatandaşlarından oluşan yaklaşık 25 bin kişi çalışıyor.