Hakim karşısına çıkan seri katil eski subay Nikos Metaksas ailelere "haksız bir acı" yaşattığını söyledi.
Metaksas cinayetleri neden işlediğine dair ise "net bir cevabı" olmadığını söyledi.
35 yaşındaki eski subay Nikos Metaksas, polisle işbirliğine gitmesinin acıları hafifletmesini umduğunu da belirtti.
Rum kesimini sarsan seri cinayetler, Filipinli bir kadının cansız bedeninin bulunmasıyla ortaya çıkmıştı.
Rum milli muhafız ordusu subayı Nikos Metaksas cinayetleri itiraf etmiş; daha sonra da cansız bedenlerin yerini polise söylemişti.