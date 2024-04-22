Rus Bakan Lavrov'dan nükleer uyarısı: Batı, askeri çatışmanın eşiğinde

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, nükleer güçlere ilişkin değerlendirme yaptı.

Batı'nın tehlikeli bir şekilde nükleer güçler arasında doğrudan bir askeri çatışmanın eşiğinde sallandığını söyleyen Lavrov, "Batı'nın üç nükleer gücü suç işleyen Kiev rejiminin ana sponsorlarıdır" dedi.

Lavrov, şunu ekledi: "Nükleer tehlike seviyesinina artmasına yol açabilecek ciddi stratejik riskleri görüyoruz."

Bakan Lavrov ayrıca ABD ve NATO'nun Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmayı "saplantı hale getirdiğini" ifade etti.

Rus bakan, ABD ve müttefiklerinin, Moskova'nın uzay faaliyetlerini de itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirtti.

Lavrov, "ABD'nin Rusya'nın uzayda bir tür nükleer silah konuşlandırdığı iddiaları saçma" diye konuştu.