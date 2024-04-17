Rus füzeleri Ukrayna'yı vurdu: 17 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği yeni saldırıda can kayıpları yaşandı.

Ukrayna'nın kuzeyindeki Chernihiv kentinin belediye başkan vekili, bugün yaptığı açıklamada, Rus füze saldırısının sosyal ve sivil altyapıyı hedef aldığını söyledi.

Saldırıda en az 17 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırılarda 60 kişi de yaralandı.

Kuzeyde Belarus'la sınırı olan bölge, savaşın başlangıcında işgal edilmişti ancak Moskova ordusunun çekilmesinden bu yana yaklaşık iki yıldır şiddetli çatışmalardan uzak kaldı.



Bölge Valisi Vyacheslav Chaus, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Düşman neredeyse şehrin merkezine üç füze saldırısı düzenledi. Ölen siviller ve çok sayıda yaralı var. Kurtarma ekipleri şu anda çalışıyor" dedi.



Bölgenin idari merkezi, başkent Kiev'in yaklaşık 145 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve savaş öncesi nüfusu yaklaşık 285 bin kişiydi.



Öte yandan Ukrayna, Rusya'nın kilit altyapıya yönelik sistematik saldırılarını önlemek için yurtdışındaki müttefiklerine daha gelişmiş hava savunma sistemleri tedarik etmeleri çağrısını sürdürüyor.

