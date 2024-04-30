Nijerya'da yakıt krizi: Birçok benzin istasyonu kapandı

Ülkede geçen haftadan bu yana bilinmeyen bir nedenle başlayan yakıt krizi, başkent Abuja ve ticaret merkezi Lagos dahil olmak üzere birçok eyaleti etkiledi.



Nijerya'da birçok benzin istasyonu kapanırken, araçlar açık benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Yaşanan yakıt kıtlığı nedeniyle ulaşım ücretlerine de zam geldi.