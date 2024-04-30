Nijerya'da yakıt krizi: Birçok benzin istasyonu kapandı

Afrika kıtasının petrol ve doğalgaz zengini ülkesi Nijerya'da geçen hafta başlayan yakıt krizi büyümeye devam ediyor. Yaşanan kriz nedeniyle birçok benzin istasyonu kapanırken, araçlar açık benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Nijerya'da yakıt krizi: Birçok benzin istasyonu kapandı

Ülkede geçen haftadan bu yana bilinmeyen bir nedenle başlayan yakıt krizi, başkent Abuja ve ticaret merkezi Lagos dahil olmak üzere birçok eyaleti etkiledi.

'da birçok benzin istasyonu kapanırken, araçlar açık benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaşanan yakıt kıtlığı nedeniyle ulaşım ücretlerine de zam geldi.

Nijerya'da yakıt krizi: Birçok benzin istasyonu kapandı - 1

Temsilciler Meclisi, devam eden yakıt kıtlığı nedeniyle Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devle Bakanı Heineken Lokpobiri'yi çağırdı.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketinden (NNPC) yapılan açıklamada, ülkedeki sınırlı benzin mevcudiyetinin lojistik sorunlardan kaynaklandığı ve bu problemlerin giderildiği belirtilmişti.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

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