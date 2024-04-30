Uluslararası Af Örgütü'nden Biden'a "İsrail'e silah sevkiyatını durdur" çağrısı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), ABD Başkanı Joe Biden'a, uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü'nden Biden'a "İsrail'e silah sevkiyatını durdur" çağrısı

Uluslararası Af Örgütü'nün hükümet ilişkileri birimini yöneten Amanda Klasing, Başkanı Biden'a yazılı bir açıklama ile çağrı yaptı.

'in Gazze'de uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini gösteren çok sayıda bulgu olduğunu kaydeden Klasing, "Birçok uluslararası hukuk uzmanının aksi yöndeki beyanatlarına rağmen Biden yönetiminin, halen, İsrail'in uluslararası insan hakları hukukunu ihlal etmediği yönündeki açıklaması şok edici." değerlendirmesini yaptı.

Klasing, "Başkan Biden, İsrail'in ağır uluslararası hukuk ihlallerine suç ortaklığını sona erdirmeli ve İsrail hükümetine silah sevkiyatını derhal durdurmalıdır." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, İsrail'e koşulsuz silah desteğini sürdürürken, geçen hafta Kongre'den geçen ve Biden'ın da imzalayarak yasalaştırdığı pakette Ukrayna'ya 61, İsrail'e ise toplamda 26 milyar dolarlık askeri yardım öngörülmüştü.

Başta ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders olmak üzere bazı Demokrat Kongre üyeleri, Biden'a çağrıda bulunarak İsrail'in savaş suçu işlediğini ve bu sebeple ABD silahlarının bu ülkeye gönderilmemesi gerektiğini savunmuşlardı.

Öte yandan Biden yönetimi ise, İsrail'in Gazze'de ABD silahlarını "uluslararası hukuka aykırı kullandığına" yönelik şu ana dek bir ihlal tespit etmediklerini ve Tel Aviv'e silah desteğine devam edeceklerini açıklamıştı.

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