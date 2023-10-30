Rus kozmonottan uzayda Türk bayraklı 100. yıl kutlaması

Rus kozmonot Oleg Artemyev, sosyal medya platformundan, Expedition 66/67 görevleri kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü Türk bayrağının görüntülerini paylaştı.



Kozmonot, paylaşımında Rusça ve İngilizce olarak, "29 Ekim’de Türkiye'nin ulusal bayramı Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım" ifadelerine yer verdi.



Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu da başka bir sosyal medya platformundan, Artemyev'e teşekkürlerini sunarak, "Bu aldığımız en güzel hediyeydi. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu bayrağa sergimizde yer vermekten büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



UZAYA GÖTÜRDÜĞÜ TÜRK BAYRAĞINI GUHEM'E HEDİYE ETMİŞTİ



Artemyev, Expedition 66/67 görevleri kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü Türk bayrağını, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen GUHEM'e hediye etmişti.



Rusya'nın 118'inci kozmonotu olan ve uzaya çıkan 537'nci insan olarak kayıtlara geçen Artemyev, Türkiye'ye "Cumhuriyet Bayramı" hediyesi olarak Türk bayrağı takdim etmişti.

