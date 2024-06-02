Rus paralı asker Prigojin'in gerçek boyuttaki heykeli açıldı

Rus paralı asker gücü komutanı Yevgeni Prigojin'in gerçek boyuttaki heykeli açıldı.

Wagner’in kurucu lideri Yevgeniy Prigojin, içinde bulunduğu özel jetin düşmesi sonucu geçtiğimiz yıl 23 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.

Prigojin ölümünden yalnızca 2 ay önce Moskova yönetimine karşı silahlı isyan başlatmış, isyan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle bitmişti.

Bu yüzden Prigojin'in uçak kazasının bir kaza değil, arkasında Moskova yönetiminin olduğu bir sabotaj olduğu iddia ediliyor.

