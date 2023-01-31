Rus şirketten Ukrayna'da NATO tanklarını vuran askerlere para ödülü

Rus kimya üreticisi Fores, Almanya ve ABD tarafından yakın zamanda Ukrayna'ya taahhüt edilen muharebe tanklarını imha eden askerlere ödül teklif etti.

Haber, Washington ve Berlin'in geçen hafta Kiev'e ağır zırh sevkiyatını onaylamasının ardından geldi.



ABD ve Almanya, Ukrayna'ya sırasıyla M1 Abrams ve Leopard 2 teslimat sözü verdi.

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Şirket, Cuma günü internet sitesinde yaptığı açıklamada , "Bir Alman Leopard 2 muharebe tankını veya bir Amerikan Abrams'ı imha eden veya ele geçiren Rus askerleri para ödülü alacak" dedi.



Fores, ilk tank için 5 milyon ruble ödeyecek. Sonraki her biri için ödeme 500 bin ruble olacak.



Şirket, Ukrayna'nın F-15 ve F-16 savaş uçakları alması durumunda, Fores'in düşürülen ilk uçak için 15 milyon ruble ödül vereceğini de sözlerine ekledi.



Berlin geçen hafta Kiev'e 14 Leopard 2 tedarik edeceğini ve diğer Avrupa ülkelerinden Alman yapımı tankların teslimatına yeşil ışık yaktığını söyledi.



Şansölye Olaf Scholz, Almanya ve ortaklarının toplamda 112 tank tedarik etmek istediğini söyledi.