Rus ve ABD’li diplomatlar İstanbul'da görüşme yapıyor

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın temsilcileri bir kez daha bir araya geliyor.  Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus ve ABD’li diplomatların İstanbul'da ikili ilişkilerdeki sorunları ele almak üzere bir araya geldiğini bildirdi.

Rus ve ABD’li diplomatlar İstanbul'da görüşme yapıyor

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Son dakika haberi! ABD ve Rusya istihbaratlarının Türkiye'nin başkenti Ankara'da geçen ay bir araya gelmesinin ardından, bugün yeni bir buluşma gerçekleşiyor.

Ryabkov, Moskova'da Uluslararası Valday Tartışma Kulübünün düzenlediği oturumda, Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD yönetimiyle doğrudan temas kurmaya açık olduklarını dile getiren Ryabkov, ancak bunun sağlanmasının "zor" olduğunu belirterek, "Yapıcı diyaloğun sürdürülmesi için gerekli koşulların oluşturulması ve olası görüşmelerin anlamlı olması gerekiyor. Amerikalılardan bu konuda önemli bir fikir henüz duymadık." dedi.

Diğer yandan, bir süre sonra ABD ile yüz yüze görüşmeleri yeniden başlattıklarını belirten Ryabkov, Rus ve ABD'li diplomatların bugün Türkiye'de bir araya geldiği bilgisini paylaştı.

BU BİR ÇALIŞMA TOPLANTISI

Ryabkov, "Bugün İstanbul'da ilgili daire başkanları düzeyinde toplantı yapılıyor. Bu, ikili ilişkilerdeki rahatsız edici konuları istişare etmek için zaman zaman düzenlenen etkinliktir. Bu rahatsız edici konular nelerdir? Rus ve Amerikan büyükelçiliklerinin çalışması konusu bu toplantıda ele alınıyor. Bu görüşme, ABD ile önemli konularda diyaloğu yeniden başlattığımıza dair bir sinyal değildir. Bu bir çalışma toplantısıdır" diye konuştu.

ABD ile çeşitli düzeylerdeki temaslarda iki ülkenin konsolosluklarının çalışması ve Rus vatandaşlarına vize verilmesi gerektiğini dile getirdiklerini söyleyen Ryabkov, "Amerikalılar ile tutuklu değişimi konusunda diyalog aracısız doğrudan yürüdü ve yürüyecek." ifadesini kullandı.

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