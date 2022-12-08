Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısıi Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, yarın İstanbul Tahıl Anlaşması kapsamında faaliyetini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezine ziyarette bulunacak.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısıi Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Verşinin'in Türkiye'deki temasları kapsamında yarın Müşterek Koordinasyon Merkezini ziyaret etmesi, 10 Aralık'ta da saha incelemesinde bulunması planlanıyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısıi Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek - 1

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Verşinin başkanlığındaki heyetler arasında İstanbul'da bugün ve yarın yapılacak istişarelerde, Birleşmiş Milletler (BM) ile ilgili Tahıl Anlaşması’nın uygulanması gibi hususların, Ukrayna, Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması ile Libya, Filistin gibi konuların ele alınması öngörülüyor.

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