Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısıi Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Verşinin'in Türkiye'deki temasları kapsamında yarın Müşterek Koordinasyon Merkezini ziyaret etmesi, 10 Aralık'ta da saha incelemesinde bulunması planlanıyor.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Verşinin başkanlığındaki heyetler arasında İstanbul'da bugün ve yarın yapılacak istişarelerde, Birleşmiş Milletler (BM) ile ilgili Tahıl Anlaşması’nın uygulanması gibi hususların, Ukrayna, Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması ile Libya, Filistin gibi konuların ele alınması öngörülüyor.