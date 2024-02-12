Rusya, 18 İngiliz vatandaşının ülkeye girişini yasakladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya karşı siyaset izlediği ve Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaptığı belirtildi.



Bu nedenle 18 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.



Listede, İngiltere'nin askeri ve siyasi yetkilileri, üniversite ve araştırma enstitü üyeleri yer aldı.



Rusya ile İngiltere, birbirinin vatandaşlarına zaman zaman yaptırım uyguluyor.



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