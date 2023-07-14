Rusya, 62 Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti

Ukrayna, Rusya tarafından geçici olarak ilhak edilen topraklarında ölen 62 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldı.

Rusya, 62 Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti
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Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından yapılan açıklamada, 'nın kontrolündeki Ukrayna topraklarında hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin teslim edildiği belirtildi.

Rusya, 62 Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti - 1

62 Ukraynalı askerin cenazesini teslim alındığı aktarılan açıklamada, "Bunlardan dördü yaralanma, hastalık ve yetersiz tıbbi bakım sonucu düşman esaretinde öldü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, cenaze teslimlerinin Cenevre Sözleşmesi'ne uygun olarak yapıldığı kaydedildi.

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