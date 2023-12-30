Rusya Belgorod'u vurdu: 2 çocuk öldü

Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Belgorod kenti merkezine saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 çocuk öldü, yaralılar var." ifadelerini kullandı.



Belgorod Bölge Valisi Gladkov, dün şehirlerine saldırı düzenlendiğini ve 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kiev yönetiminin 29 Aralık'ta Rusya Federasyonunun topraklarındaki unsurlara yönelik çok namlulu roketatar ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Hava savunma sistemlerince Belgorod bölgesi üzerinde 13 roket yok edildi." ifadelerine yer verilmişti.

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