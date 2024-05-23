Rusya, Harkov'u vurdu: 7 ölü, 17 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

Rusya, Harkov'u vurdu: 7 ölü, 17 yaralı
Putin, ABD varlıklarının kullanılmasına izin verdi

Putin, ABD varlıklarının kullanılmasına izin verdi

Haberi Görüntüle

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov bölgesine 15 füzeyle gerçekleştirdi.

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, saldırıda 50 civarında kişinin bulunduğu bir matbaa dahil sadece sivil altyapının hedef alındığını belirtti. Matbaada 7 çalışanın hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını aktaran Sinegubov, "Ne burada ne de yakınlarda askeri tesis yok" dedi.

ZELENSKİ'DEN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı yaptığı açıklamada;

"Harkov ve Liubotyn şehrine Rus saldırısı. İlk bilgilere göre Rusya aynı anda 15 füze fırlattı. Rus teröristler, Ukrayna'nın yeterli hava savunma sistemine sahip olmamasından faydalanıyor. Bu zafiyet bizim değil, 3 yıldır teröristlerle hak ettiği şekilde mücadele etmeye cesaret edemeyen dünyanın zaafıdır. Terör her yerde, her şartta, her kıtada kaybetmelidir. Bu bizim ortak sorumluluğumuzdur. Ukrayna elinden geleni yapıyor. Bize yardım eden herkese minnettarım. Ancak liderlerinden daha fazla kararlılığa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...