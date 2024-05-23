Rusya, Harkov'u vurdu: 7 ölü, 17 yaralı

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov bölgesine 15 füzeyle saldırı gerçekleştirdi.

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, saldırıda 50 civarında kişinin bulunduğu bir matbaa dahil sadece sivil altyapının hedef alındığını belirtti. Matbaada 7 çalışanın hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını aktaran Sinegubov, "Ne burada ne de yakınlarda askeri tesis yok" dedi.

ZELENSKİ'DEN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada;

"Harkov ve Liubotyn şehrine Rus saldırısı. İlk bilgilere göre Rusya aynı anda 15 füze fırlattı. Rus teröristler, Ukrayna'nın yeterli hava savunma sistemine sahip olmamasından faydalanıyor. Bu zafiyet bizim değil, 3 yıldır teröristlerle hak ettiği şekilde mücadele etmeye cesaret edemeyen dünyanın zaafıdır. Terör her yerde, her şartta, her kıtada kaybetmelidir. Bu bizim ortak sorumluluğumuzdur. Ukrayna elinden geleni yapıyor. Bize yardım eden herkese minnettarım. Ancak dünya liderlerinden daha fazla kararlılığa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

