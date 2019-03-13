Rusya savunma bakanliğına dayandırılan haberde saldırılarda heyet Tahrir El-Şam örgütünün silah deposunun hedef alındığı belirtildi. Örgütün Suriye'deki Rus hava üssüne insansız hava aracı ile saldırı planladığı öne sürüldü.
NTV'ye konuşan Türk güvenlik kaynakları ise hava harekatının Türkiye ile koordineli yapıldığı iddiasını kesin bir dille yalanladı.
Rusya, İdlib'de HTŞ'yi vurdu
NTV HaberDünya
Rus haber ajansı RİA, Rusya'nın Türkiye ile koordineli bir şekilde Suriye'nin İdlib kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Türkiye'den ise harekatın koordineli bir şekilde yapıldığına yönelik iddialara yalanlama geldi.
Rusya savunma bakanliğına dayandırılan haberde saldırılarda heyet Tahrir El-Şam örgütünün silah deposunun hedef alındığı belirtildi. Örgütün Suriye'deki Rus hava üssüne insansız hava aracı ile saldırı planladığı öne sürüldü.