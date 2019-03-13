Rusya savunma bakanliğına dayandırılan haberde saldırılarda heyet Tahrir El-Şam örgütünün silah deposunun hedef alındığı belirtildi. Örgütün Suriye'deki Rus hava üssüne insansız hava aracı ile saldırı planladığı öne sürüldü.

NTV'ye konuşan Türk güvenlik kaynakları ise hava harekatının Türkiye ile koordineli yapıldığı iddiasını kesin bir dille yalanladı.