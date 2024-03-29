Rusya, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım denetimini veto etti

Rusya, nükleer silah ve balistik füze programları nedeniyle Kuzey Kore'ye karşı uzun süredir devam eden Birleşmiş Milletler yaptırımlarının uygulanmasını izleyen uzman panelinin yıllık yenilenmesini veto etti.



Rusya tarafından konuya dair yapılan açıklamada, Moskova'nın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları denetleyen panelin yenilenmesini veto etmesinden sonra BMGK'nın Kuzey Kore ile ilgili eski yaptırım şablonlarını artık kullanamayacağını söyledi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, "BM Güvenlik Konseyi'nin Kore Yarımadası'nın sorunlarıyla ilgili olarak artık eski şablonları kullanamayacağı bizim için çok açık" dedi.



Kremlin açıklamasında bu durumun Rusya çıkarları için daha uygun olduğunu kaydetti.



Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, kararı BM Güvenlik Konseyi'nde veto etmelerinin Rusya'nın çıkarlarına uygun olduğunu söyledi.

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