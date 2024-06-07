Rusya nükleer silah kullanacak mı? Putin, İngiltere'yi işaret etti

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen ana oturumda gündemdeki çeşitli konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna ile müzakereler konusuna değinen Putin, tüm silahlı çatışmaların barış anlaşmalarıyla sonuçlandığını kaydetti. Putin, "Yeterince önemli bir Avrupa ülkesinin eski liderlerinden birisi bana tüm bu anlaşmaların ya askeri yenilgiye ya da zafere dayanabileceğini söylemişti. Biz elbette zafer elde edeceğiz." şeklinde konuştu. "KİEV İLE MÜZAKERELERE HAZIRIZ" Moskova'nın çıkarlarını karşılayacak anlaşmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Putin, mevcut Kiev yönetimiyle anlaşma yapmanın oldukça sorunlu olduğunu kaydetti. Putin, "Ukrayna'da iktidar meşruiyetini kaybetti. Bu, ülke anayasasında da yer alıyor." diye konuştu. Ancak Kiev'in müzakere yapmak isterse bunu yapacak birini bulabileceğini dile getiren Putin, "Biz bu müzakerelere hazırız. Ancak tekrar ediyorum, bazı varsayımlarla değil, önce Minsk'te, sonra da İstanbul'da bu müzakereleri başlatırken üzerinde anlaştığımız şartlar çerçevesinde hazırız." ifadelerini kullandı. "BOŞ YERE NÜKLEER SAVAŞTAN BAHSETMEYİN" Nükleer silah kullanımı ile ilgili gerilimi Rusya 'nın değil İngiltere'nin başlattığını dile getiren Putin, karşılıklı olarak nükleer saldırıların gerçekleşmesi halinde çok sayıda kurban olacağını, ancak işin bu noktaya gelmeyeceğini varsaydığını ifade etti. Rusya ve ABD'nin füze saldırısına karşı uyarı sistemine sahip olduğunu bildiren Putin, Avrupa ülkelerinin ise nükleer saldırıya karşı hazırlıksız olduğunun altını çizdi. Rusya'nın elindeki nükleer silahların ABD'nin Japonya'da kullandığı silahlardan 4 kat daha güçlü olduğuna dikkati çeken Putin, herkese boş yere nükleer savaştan bahsetmemesi çağrısında bulundu.

"NÜKLEER DOKTRİNDE DEĞİŞİKLİK YAPABİLİRİZ"



Rusya'nın nükleer doktrini olduğunu ve orada her şeyin yazdığını vurgulayan Putin, "Nükleer silahların kullanımı, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda istisnai durumlarda mümkündür. Böyle bir durumun oluştuğuna inanmıyorum. Böyle bir ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.



Putin, nükleer doktrinin yaşayan bir araç olduğuna dikkati çekerek, dünyada olup bitenleri dikkatle izlediklerini ve bu doktrinde bazı değişiklikler yapmayı göz ardı etmediklerini ifade etti.



Ancak gerekirse nükleer silah denemeleri yapacaklarının altını çizen Putin, enformasyon ve bilgisayar imkanlarının her şeyi yeniden üretmeye izin verdiği için şu ana kadar bu denemeleri yapmadıklarını aktardı.



"BASKI ALTINDAKİ DEVLETLERE HENÜZ SİLAH TEDARİK ETMİYORUZ"



Rusya'nın Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderip göndermediğinin sorulması üzerine Putin, "Henüz (silah) tedarik etmiyoruz. Ancak bunu (silah tedarikini) askeri nitelikte de dahil olmak üzere, kendi üzerlerinde belirli şekilde baskı gören devletlere ve hatta bazı meşru yapılara sağlama hakkımızı saklı tutuyoruz." şeklinde konuştu.



Putin, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle ülkesinde yeni bir askeri seferberlik ihtiyacı olmadığına vurgu yaparak, geçen yıl seferberlik kararı olmadan 300 binden fazla kişinin gönüllü sözleşmeli asker olduğunu, bu yılın başından bu yana da 160 binden fazla kişinin sözleşme imzaladığını bildirdi.



Ayrıca Putin, bu yıl Donbas'ta ve diğer çatışma bölgelerinde Rus ordusunun 47 yerleşim birimini ve 880 kilometrekarelik alanı Ukrayna ordusundan aldığı bilgisini paylaştı.