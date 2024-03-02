Rusya Odesa'da bir apartmanı vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında yer alan Odesa'ya saldırı düzenledi.

İnsansız hava aracıyla Odesa'da bir apartmana düzenlenen saldırıda biri çocuk iki kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer, aracın güney liman kentinde bir apartman blokuna çarpması sonucu sekiz kişinin de yaralandığını ve altı kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Acil servis ekipleri enkazı temizlerken Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klimenko, "Rus teröristlerin saldırısı sonucu dokuz katlı bir bina yıkıldı" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensk, gece boyunca devam eden yeni saldırı dalgasının ardından Batı'yı, "daha fazla hava savunma sistemi göndermeye" çağırdı.