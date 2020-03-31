Rusya'da yüksek gelirlerden alınacak vergilerin corona virüs salgını nedeniyle ekonomik yönden zarar gören bireyler ve küçük işletmelere verilmesini öngören Robid Hood vergisi yasa tasarısı Duma’da görüşülecek.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta 1 milyon rublenin üzerinde banka hesaplarının faiz gelirlerinden yüzde 13 vergi alınacağını, elde edilen gelirin corona virüs salgınından ekonomik zarar görenler ve küçük işletmeler için kullanılacağını açıklamıştı.

Kamuoyunda "Robin Hood" olarak bilinen yasa tasarısı gelecek hafta Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma'da görüşülecek.

UYGULAMAGELECEK SENE

Teklifin yasalaşması durumunda 2021 yılında uygulanacağı belirtildi. Bu yolla yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında bir gelir elde edilmiş olacak. Elde edilen gelirin ihtiyaç sahiplerine ne şekilde aktarılacağı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.