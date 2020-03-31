Rusya, "Robin Hood" yasasını görüşecek

Rusya'da 1 milyon rublenin üzerindeki banka hesaplarından yüzde 13 vergi alınmasını öngören yasa tarasısı Duma'da görüşülecek. Tasarı yasalaşırsa elde edilen gelir küçük işletmeler için kullanılacak.

İHA 31.03.2020 - 17:05

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Rusya'da yüksek gelirlerden alınacak vergilerin corona virüs salgını nedeniyle ekonomik yönden zarar gören bireyler ve küçük işletmelere verilmesini öngören Robid Hood vergisi yasa tasarısı Duma’da görüşülecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta 1 milyon rublenin üzerinde banka hesaplarının faiz gelirlerinden yüzde 13 vergi alınacağını, elde edilen gelirin corona virüs salgınından ekonomik zarar görenler ve küçük işletmeler için kullanılacağını açıklamıştı.

Kamuoyunda "Robin Hood"  olarak bilinen yasa tasarısı gelecek hafta Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma'da görüşülecek.

UYGULAMAGELECEK SENE 

Teklifin yasalaşması durumunda 2021 yılında uygulanacağı belirtildi. Bu yolla yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında bir gelir elde edilmiş olacak. Elde edilen gelirin ihtiyaç sahiplerine ne şekilde aktarılacağı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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