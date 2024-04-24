Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

Ukrayna-Rusya Savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov yolsuzluk şüphesiyle tutuklandı.



Interfax haber ajansının aktardığına göre göre İvanov, gözaltına alınmasının ardından mahkeme tarafından rüşvet ve yolsuzlukla suçlanarak resmen tutuklandı.

Duruşmada soruşturma müfettişleri, Ivanov’un üçüncü şahıslarla bir araya geldiğini, sözleşme yaparken firmalardan rüşvet aldığını belirtti.

Timur Ivanov duruşma sırasında tüm suçlamaları reddederken söz konusu kişilerle sivil hayatta bir araya geldiğini savundu. Mahkeme, Timur Ivanov’un 23 Haziran’daki bir sonraki duruşmaya katar tutuklu kalmasına karar verdi.

1 MİLYON RUBLEDEN FAZLA RÜŞVET ALDI

İddianameye göre Timur Ivanov’un 1 milyon rubleden fazla (yaklaşık 10 bin 800 dolar) rüşvet aldığı tahmin ediliyor.

Timur Ivanov’un suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve maddi zararın 15 katı kadar para cezası alması bekleniyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, salı günü gözaltına alınan İvanov'la ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Sergey Şoygu'nun önceden bilgilendirildiğini söyledi.

Mayıs 2016'da göreve gelen Ivanov, ordu için emlak yönetimi, konaklama ve tıbbi konuların organize edilmesi ile satın almaların denetlenmesinden sorumlu olarak görev yapıyordu.