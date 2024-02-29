Rusya tarım bakanı: Karadeniz tahıl anlaşmasını yenilemekle ilgilenmiyoruz

Moskova yönetimi, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin bir açıklama yaptı.

TASS haber ajansının aktardığına göre Rusya Tarım Bakanı Dimitri Patruşev, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasını yenilemekle ilgilenmediğini ve kendi tahıl ihracat kapasitesine sahip olduğunu belirtti.



Geçen yılın ortasında sona eren anlaşma, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl sevk etmesine izin veriyordu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, "Biz çabalarımızı sürdürüyoruz ancak Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tekrar canlandırmak zor olacak" demişti.

Guterres, girişimin canlandırılmasının, çatışmaya taraf olanlara fayda sağlayacağını dile getirerek, "İdeal olan, tarafların Karadeniz'de seyrüsefer serbestisine onay vermesi olur ama bu sanırım şu anda hayalden öteye gidemez" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da, Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşmasını imzalamıştı.



Kremlin, geçen temmuz ayında yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi" diye konuşmuştu.