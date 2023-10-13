Rusya: Ukrayna hedeflerine İskender-M ile saldırılar düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son bir haftada İskender-M füze sistemleri ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna hedeflerine 8 saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Rusya: Ukrayna hedeflerine İskender-M ile saldırılar düzenledik
Rus istihbaratı: İngiltere, Rus nükleer santrallerine sabotaj için Ukraynalıları eğitti

Rus istihbaratı: İngiltere, Rus nükleer santrallerine sabotaj için Ukraynalıları eğitti

Haberi Görüntüle

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin ’daki taarruzlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Silahlı Kuvvetlerinin 7-13 Ekim tarihlerinde İskender-M operasyonel-taktik füze sistemleri ve insansız hava araçlarıyla hedeflerine 8 grup saldırısı düzenlediğini belirten Konaşenkov, füze ve topçu sistemleri, askeri teçhizat depoları, silah ve teçhizat üreten atölyeleri ile Ukrayna askerleri, nasyonalistler ve yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı noktaların vurulduğunu ifade etti.

Rusya: Ukrayna hedeflerine İskender-M ile saldırılar düzenledik - 1


Konaşenkov, “Saldırılar sonucunda şunlar imha edildi: ABD üretimi ‘Williard’ sürat tekneleri için depo, Ukrayna Silahı Kuvvetlerinin Herson Müttefik Askeri Birliğinin sahra topçu deposu, Odessa bölgesindeki İlyiçevsk şehrinde bulunan Dunaisudoservice gemi onarım tesisindeki bir teçhizat deposu, Çerkası bölgesindeki Uman hava üssünde yakıt ve yağ deposu yok edildi.” ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...