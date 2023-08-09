Rusya, Ukrayna istilasını şimdiden tarih kitaplarına ekledi

Ders kitabının yazarlarından biri de Putin'in danışmanı Vladimir Medinski.



Mayıs 2012 - Ocak 2020'de Kültür Bakanı olarak da görev yapan akademisyen, kitabın seri şekilde tamamlanmasından övgüyle bahsederek, "Ülkemizde hiçbir ders kitabı bu kadar kısa sürede hazırlanmamıştı" ifadelerini kullandı.



SOĞUK SAVAŞ VURGUSU



Ukrayna Pravdası'nın aktardığına göre, Kiev'e karşı geçen yıl 24 Şubat'ta başlatılan savaş, kitapta Batı'nın Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için Soğuk Savaş'tan beri yürüttüğü politikanın parçası olarak anlatılıyor.



ABD ve NATO'nun Ukrayna'yı söz konusu amaç doğrultusunda maşa olarak kullandığı, bunun için de 1990'lardan beri Ukrayna'da Rus düşmanlığının ve Neo-Naziliğin körüklendiği öne sürülüyor.



Ders kitabında, gençlere internetteki Rusya karşıtı dezenformasyona dikkat etmeleri tembihlenirken, Batılı ülkelerin Kremlin'e uyguladığı yaptırımların da yasadışı olduğu savunuluyor.



1 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılında kitap yaklaşık 650 bin öğrenciye okutulacak.