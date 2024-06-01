Rusya-Ukrayna savaşı | Cephe hattında son durum

Geçtiğimiz hafta cephede çatışmalar şiddetlenirken Rusya birçok Ukrayna yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Ukayna ise çok sayıda Rus saldırısını başarıyla püskürttüğünü bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı | Cephe hattında son durum

Rusya, Ukrayna savaşında ilerleyişini sürdürüyor.

İki taraf da yaptıkları açıklamalarla cephedeki son duruma dair bilgi paylaştı.

Moskovalı yetkililerden dün yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Rus birliklerinin çok sayıda yerleşim biriminde kontrolü ele geçirildiği duyuruldu.

Ukrayna ise Rus saldırılarını "başarıyla" püskürttüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta komuta merkezleri, hava savunma sistemleri ve yakıt depoları dahil, Ukrayna hedeflerine birden fazla kapsamlı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, Rus hava savunma kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait MIG-29 ve Su-27 savaş uçaklarını düşürdüğü, birçok güdümlü füze, roket mermisi ve insansız hava aracını önlediği ifade edildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de Rus güçleri ile çok sayıda çatışmaya girdiğini, bunlardan en şiddetlisinin Pokrovsk bölgesindeki olduğunu bildirdi.

Öte yandan Rusya ve Urkayna, dün 75'er savaş esirini birbirlerine teslim etti. Takas anlaşması 'nin aracılığı ile yapıldı.

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