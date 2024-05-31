Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme: Biden, ABD silahlarının kullanılmasına izin verdi

Rusya ve Ukrayna savaşında kritik bir gelişme yaşandı. Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın bazı Amerikan silahlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiğini açıkladı. Ancak bu izin sadece Kharkiv bölgesiyle sınırlı olacak.

Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme: Biden, ABD silahlarının kullanılmasına izin verdi

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki 'li yetkili, Biden'ın "kamuoyundan gizli şekilde" 'ya verdiği silah kullanma izninin uzun zamandır süren Amerikan politikasında kısmi bir değişiklik anlamına geldiğini açıkladı.

Habere göre Biden, Amerikan silahlarının topraklarında kullanılmasına karşı çıkarken, bu politikasını kısmen değiştirdi ve Kiev yönetimine sadece Rusya'nın son dönemde saldırılarını yoğunlaştırdığı Kharkiv bölgesinde kullanılmak üzere söz konusu onayı verdi.

VERİLEN İZİN KHARKİV BÖLGESİ İLE SINIRLI

Buna göre Ukrayna ordusu, ABD yapımı silahları sınırda bulunan Kharkiv bölgesinde kullanabilecek, ancak Rusya'nın daha iç bölgelerinde ya da başka yerlerinde kullanamayacak.

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı Kharkiv'deki savunma zaaflarını giderebilmek amacıyla Amerikan yönetiminden söz konusu ABD yapımı silahlarını bu bölgede kullanma izni istemişti.

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