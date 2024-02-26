Rusya, Ukrayna’da dört bölgeyi Güney Askeri Bölgesine dahil etti

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı kararnameye göre ülkenin Batı Askeri Bölgesinden Moskova ve Leningrad askeri bölgeleri oluşturuldu.



Böylece, Merkez ve Doğu bölgeleri dahil ülkedeki askeri bölge sayısı 5'e çıktı.



Ayrıca kararname gereği Ukrayna’da ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri Güney Askeri Bölgesine dahil edildi.



Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin