Rusya: Ukraynalı sabotajcılar Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını havaya uçurdu

"BORU HATTININ ONARIMI BİR İLE 3 AY SÜREBİLİR"



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, havaya uçurulan boru hattındaki hasar yerine erişim sağlanması halinde onarımın 1 ila 3 ay sürebileceğini bildirdi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin sorunu çözebileceğini söylemesinin amonyak sevkiyatının devam edeceği anlamına gelmeyeceğini kaydeden Zaharova, "Olayın koşullarını açıklığa kavuşturmak için çaba göstereceğiz." dedi.



Zaharova, boru hattının yeniden çalışması ile ilgilenmeyen tek tarafın Ukrayna olduğunu savundu.



İstanbul’da 22 Temmuz 2022'de imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşmasında Rusya’dan gelen, Ukrayna üzerinden geçerek Karadeniz’e inen Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının kullanıma açılması da yer alıyordu. Ancak Rusya, Ukrayna’nın bu hattın kullanımına açmaya izin vermediğini belirterek, anlaşma gereği boru hattının eski haline getirilmesini istiyor.

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